House of the Dragon la gravidanza a sorpresa non ci torna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gli eventi della seconda stagione diof thesi svolgono solo dopo poche settimane da quello che abbiamo visto nella prima serie di episodi. Per questo motivo i fan sono rimasti un po’ sorpresi quando il primo episodio ha rivelato che Alicent Hightower e Ser Criston Cole hanno trasformato il loro rapporto di lavoro a un livello superiore e sono ora impegnati in una vera e propria relazione. L’episodio 4 della seconda stagione diof theoffre una rivelazione ancora più sorprendente sulla coppia, ovvero che tutto il tempo trascorso insieme in segreto ha forse portato Alicent a rimanere incinta. A circa 11 minuti dall’ultimo episodio diof the, Alicent riceve una visita nel suo alloggio, il Gran Maestro Orwyle, che le porta qualcosa nascosto in un panno.