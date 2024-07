Guerra Ucraina pioggia di missili russi sulle città | a Kiev colpito anche ospedale pediatrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Nuova offensiva di Mosca sull', che stamattina si è svegliata sotto unadi. Bombardate numerose, compresa inclusa. "I terroristihanno attaccato di nuovo l'con i. Diverse, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Più di 40di vario tipo. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un", ha scritto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky, che oggi è atteso in visita in Polonia e poi si recherà a Washington per il vertice Nato. "Il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per mettere finalmente fine ai raid. Uccidere è l'obiettivo di Putin. Solo insieme possiamo portare la vera pace e sicurezza", ha aggiunto.