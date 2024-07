Giovanni Spadolini il ricordo di Firenze a 30 anni dalla morte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Domenica 4 agosto averranno realizzate iniziative per ricordare lo statista(1925-1994) a 30scomparsa. Il professor Cosimo Ceccuti, presidente della fondazioneNuova Antologia, rende noto il programma delle celebrazioni. "Insieme all'amico padre Bernardo Maria Gi, saremo lieti di accogliervi nella Basilica di San Miniato a Monte, dove si svolgerà la cerimonia in memoria del nostro amato professore", annuncia Ceccuti riportando il programma dettagliato delle celebrazioni. Alle ore 9.45 ci sarà la deposizione di una corona da parte del Comune disulla tomba die, a seguire, per chi è interessato, anche una visita guidata alla Basilica da parte dell'abate.