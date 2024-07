Gaber a Viareggio Il luogo del pensiero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Lucca) La prima notte ala ricordavano con affetto. Correva l’estate del 1965, Giorgioda Milano era sceso a Roma a riprendere la moglie Ombretta Colli che nella capitale stava girando un film. Durante il viaggio di ritorno in Lombardia fecero sosta aper salutare l’amico e paroliere Sandro Luporini. Gli alberghi erano tutti occupati e la coppia trascorse la prima notte in auto. Doveva essere una visita breve ma si protrasse per giorni. Da allora, Luporini esono diventati "un triangolo di perfezione", per dirla con le parole dell’attuale sindaco della città del Carnevale, Giorgio Del Ghingaro. Undi creatività e innovazione. "È qui a– ricorda la figlia del Signor G., Daila – che è nato ed è stato scritto tutto il Teatro Canzone".