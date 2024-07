Franco Locatelli | Sanità e ricerca è tempo di investire Usiamo bene il Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il professor, presidente del Consiglio Superiore di, risponde in maniera non diplomatica sui preventivati tagli governativi agli stanziamenti sullapubblica e sui progetti di centro antipandemico nazionale. Che da 2 anni aspetta di decollare, assieme al Biotecnopolo di Siena e al centro antipandemico nazionale, finanziati per legge, almeno nella fase iniziale, con 380 milioni di euro. "Non riesco a trovare motivazioni logiche per tagliare in. Se non vogliamo, ci condanniamo a un futuro non competitivo, gli altri Paesi non ci aspetteranno. Tutte le risorse in ambito accademico e private vanno messe a fattor comune, per dotare questo Paese di tutto quel che serve per dare un futuro migliore a chi ci vive.