Emre Can nei piani del Napoli? Il club smentisce | Niente di vero

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilrespinge le voci su un presunto interesse nei confronti diCan, centrocampista del Borussia Dortmund. In risposta alle recenti speculazioni riportate dalla Bild, la SSCha emesso una smentita categorica riguardo il presunto interesse perCan, centrocampista del Borussia Dortmund. Ilpartenopeo ha chiarito che non ci sono basi di verità nelle voci che suggeriscono un possibile trasferimento del giocatore in azzurro. Secondo quanto riportato da Dario Sarnataro, giornalista di Radio Marte, la società ha voluto dissipare ogni dubbio sull’argomento, definendo le voci “completamente infondate”: “Non è: non c’è nulla: smentite totali”, ha dichiarato Sarnataro confermando che non è stato avviato alcun tipo di negoziato o contatto con il calciatore.