Dove vedere in tv Italia-Serbia amichevole volley femminile | programma orario streaming

(Di lunedì 8 luglio 2024) Domani, martedì 9 luglio (ore 19.00), si giocadi preparazione alle Olimpiadi di. Ultima occasione per le azzurre di scendere in campo prima di volare a Parigi, e lo si farà con un test assai probante nella splendida cornice del PalaWanny di Firenze. L’torna in scena dopo aver trionfato in Nations League e cerca di fare un punto della situazione alla vigilia dei Giochi, fronteggiando le Campionesse del Mondo. Rispetto alla sfida di un mese fa nel prestigioso torneo internazionale, le ragazze allenate da Giovanni Guidetti potranno fare affidamento anche sulla stella Tijana Boskovic. Ovviamente la sua presenza cambia tutto, e la sfida tra opposte con Paola Egonu sarà uno dei piatti forti della serata.