Conte cambia look | ora veste comunista la foto che lo imbarazza | Guarda

(Di lunedì 8 luglio 2024) In principio furono le pochette. Il completo blu, le cravatte violetto, i fazzoletti a quattro punte centrati ad arte. Furono gli orologi in cocco – stile “paglietta” – e fu insomma Giuseppe, l'avvocato del popolo – e dei populisti – che rispunta oggi come un fiore di campo. Per la precisione: fiore di campo largo. E dunque fiore spampanato, dimesso. Nei toni, vagamente appassito.In altre parole – da dandy a bohémien – chi rispunta, oggi, è ilmalvestito. Ilche, a ridosso del Palazzaccio – tra Elly e WWF, Anpi e Rosy Bindi – si mimetizza un po' come può. Ma in fondo, ragionandoci, di che stupirsi? Fateci caso. Giuseppe, invero, porta nome Giuseppi – con la “i” – e si sa che la sua è natura plurale. Egli ha lo stigma del doppelgänger.