Clima è stato il giugno più caldo di sempre | record per il 13esimo mese consecutivo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un nuovo. Il tredicesimo di seguito. Lo scorsoilpiùmai registrato a livello globale e ad attestarlo è il programma europeo per ilCopernicus. Secondo il servizio C3s si tratta del tredicesimodida. Parliamo di “qualcosa di più di una stranezza statistica” per il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo. Sono dati che evidenziano “un cambiamento ampio e continuo del nostro”. E che si continui così è “inevitabile” finché l’umanità continuerà ad aggiungere gas che intrappolano il calore nell’atmosfera. Anuovo: è il piùdila temperatura media è stata di 16,66 gradi, ovvero 0,67 gradi al sopra della media del periodo tra il 1991 e il 2020 per ildi