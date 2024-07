Chi è Michelle Comi l’influencer che cerca un uomo che le paghi le vacanze

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024)è riuscita nel suo intento, è divenuta una delle notizie social del giorno grazie alla sua provocatoria (ma decisamente seria) proposta su Instagram:sidisposto (e in grado) a pagarle una vacanza di lusso. I commenti si sono sprecati eha proseguito nella disamina attraverso le proprie storie, spiegando le regole da seguire per proporsi e rispondendo a tono alle tante critiche. Chi èè una ben nota influencer originaria di Torino. Oggi vive a Milano, ha 29 anni e si è fatta un nome online soprattutto da quando è sbarcata su Onlyfans. È una content creator da migliaia di follower che, in precedenza, lavorava come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori. È stata lei a raccontare questa parte della sua vita, ormai archiviata: “Prendevo 1400 euro al mese.