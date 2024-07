Cda Paramount Global approva fusione con Skydance Media

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione (il "Comitato Speciale") di(NASDAQ: PARA, PARAA) ("" o "la Società") ha confermato oggi di averto all'unanimità un accordo ditra, LLC ("").Il Comitato Speciale è stato costituito il 2 gennaio 2024, su richiesta dell'azionista di controllo di, National Amusements, Inc. ("NAI"), per valutare potenziali transazioni che coinvolgessero sia NAI che, mentre NAI considerava le opzioni relative al suo investimento in. Il Comitato speciale ha incaricato consulenti finanziari e legali indipendenti, rispettivamente Centerview Partners LLC e Cravath, Swaine & Moore LLP. Per un periodo di oltre sei mesi, il Comitato Speciale ha preso in considerazione diversi approcci e costrutti da parte di varie controparti e ha sollecitato l'interesse di potenziali controparti per un'acquisizione di