Biden a sorpresa su Msnbc | L’elettore medio mi vuole ancora presidente E la Camera indaga sul suo medico personale

(Di lunedì 8 luglio 2024) La conferma, l’ennesima conferma: Joenon si ritira e non ha nessuna intenzione di farlo. La novità, però, non è tanto ciò che ha detto, ma le modalità con cui lo ha fatto: non si tratta infatti della solita dichiarazione attesa o anticipata da giorni, bensì di un intervento adelsu. Paroleuna volta molto chiare: “mi. Non vado da nessuna parte” ha detto, che poi ha ricordato come “ho battuto” Donald Trump “l’ultima volta e lo batterò anche questa volta”. Poco prima, lo stesso Joeaveva insistito nel respingere gli inviti a lasciare la corsa alla Casa Bianca. In una lettera ai democratici, ilaveva ribadito che non avrebbe corso se non avesse creduto di essere la persona migliore a battere Donald Trump.