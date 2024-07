Benevento primo contratto per tre giovani canterani giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un giorno che non dimenticheranno facilmente i treche oggi hanno sottoscritto il loroda professionista. Si tratta del difensore Vincenzo Avolio (classe 2005), perno della Primavera che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale play off, Marco Ciurleo (classe 2006), terzino sinistro dal fisico possente, anche lui pedina fondamentale della squadra dell’ex tecnico Rocco e Francesco Pio Sena (classe 2004), un passato nella cantera giallorossa e reduce dalla positiva esperienza in serie D al Siracusa. Tutti e tre si sono legati alla Strega fino al 2027. L'articoloper treproviene da Anteprima24.it. .