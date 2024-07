Autoguidovie cerca conducenti | scelta dagli autisti la nuova campagna di selezione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pavia, 8 luglio 2024 - Chi meglio deidiè in grado di parlare ai loro futuri colleghi, individuare la forma espressiva più adatta e valutare gli elementi principali che dovrebbero esserci in una comunicazione di recruiting?è partita da questo pensiero per creare laper la ridi nuovi2024. Al fine di rendere i messaggi efficaci e trasparenti e con un approccio totalmente innovativo ha messo insieme il team di comunicazione, le risorse umane e gruppi didi ogni territorio in cui la società opera per fare sintesi e raccogliere impressioni e punti di vista di ciascuno. Sono seguite analisi, confronti e riunioni attraverso le quali si sono costruiti tutti gli elementi delladi, dalladel messaggio agli aspetti grafici con l’obiettivo di incuriosire e ingaggiare i destinatari, ovvero(donne e uomini) che vogliano entrare a far parte della squadra, già in possesso delle patenti D o DE + CQC persone in tutti i territori in cui è attiva(Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Bologna).