Aurora morta a 3 anni per colpa del papà ubriaco La famiglia è devastata dal dolore

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una bambina di treBrusa, èdopo che l’auto su cui viaggiava con lasi è schiantata contro un muro a Villabate, alle porte di Palermo. Dagli accertamenti è emerso che il padre, Rosario Brusa, fabbro di 40, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo e intorno alle 3 di notte si è schiantato contro un muro a Villabate. Guidava con la patente ritirata e il tasso alcolemico superiore al limite. L’auto era, inoltre, priva di assicurazione. Nell’incidente in cui ha perso la vita la piccola, nonostante la corsa in ospedale, sono rimasti illesi il fratellino gemello e la madre. Per l’uomo si profila l’accusa di omicidio stradale aggravato. “, aveva solo 3”. Ancora sangue sulle strade italiane MorteBrusa, su Facebook il ricordo della zia Lastava tornando da una serata trascorsa in una pizzeria sul lungomare di Aspra.