Agatha All Along | ecco i primi dettagli sulla storia della serie televisiva Marvel

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo il debutto del trailer di oggi, laha rilasciato anche una sinossi ufficiale e i nomi dei personaggi di alcuni dei protagonisti del sequel di WandaVision. All'iniziogiornata, Disney+ ha pubblicato un nuovo trailer e un poster per l'imminente spin-off/follow-up di WandaVision,All. Ora abbiamo una manciata di nuoviche, secondo un comunicato stampa deiStudios, segueHarkness "mentre parte per una pericolosa e misteriosa avventura piena di prove e tribolazioni". È stato inoltre confermato che Jac Schaeffer, capo sceneggiatore di WandaVision, dirigerà l'episodio pilota. "Episodio pilota" è il modo in cui viene ufficialmente descritto nel suddetto comunicato stampa, suggerendo cheAllha girato un episodio pilota prima di ricevere un ordine per la stagione completa.