Altra rissa fra una decina di ragazzi in città

Le modalità ormai si ripetono. A variare è solo lo scenario, nel senso che cambia la via, o la piazza, ma sempre di centro storico di parla. Ormai sono all’ordine del giorno le risse train. Mercoledì pomeriggio il ring a cielo aperto è stato allestito all’incrocio tra via Elia Capriolo e via delle Battaglie, peraltro a due passi dal Commissariato Carmine e dal posto di Polizia locale, dove si è consumata l’ultima contesa violenta. Nei video dei residenti e dei passanti, virali sui social network nel giro di poco, si vedono unadi giovani picchiarsi e affrontarsi con ogni strumento a disposizione, il tutto correndo da una parte all’in strada e bloccando così il transito delle auto. I partecipanti allatra urla e schiamazzi prima se le sono date di santa ragione, poi hanno iniziato a lanciarsi qualunque cosa: sassi, oggetti, bastoni, pare catene, e gli immancabili cestini pubblici della spazzatura scagliati con tutto il contenuto all’indirizzo della fazione nemica.