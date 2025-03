Lanazione.it - "Testa di caos" le esilaranti gag di Andrea di Raimo. Ovvero l’energia esplosiva di Shamzy, star del web

Sul palco del Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, domani, sabato 8 marzo, alle ore ore 20.45, arrivadel comico toscano ‘doc’,di, in arte, da annidel web con milioni di followers, che porta ora in scena il suo secondo spettacolo teatrale dal titolo "di". Trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire – si legge nella presentazione – ,affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, con legag dei suoi personaggi, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione. Volgare, provocatorio, canzonatorio, in un vortice di comicità esagerata. Lo spettacolo è promosso da Fondazione Teatri di Pistoia con Teatro Verdi di Montecatini. Nell’ambito di questa collaborazione, il mese di marzo vedrà in scena anche Alice nel paese delle meraviglie, il musical della Compagnia delle Formiche – una delle realtà più affermate in Italia nel settore, con la produzione di numerosi spettacoli di successo rappresentati nei maggiori teatri italiani – che sarà al Teatro Manzoni, per la gioia di grandi e piccini, sabato 15 marzo, in doppia recita, alle ore 16.