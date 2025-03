Lanazione.it - Da Sanremo alle tournée. Tutti i concerti dei big fra Toscana e Umbria

Anche se il settantacinquesimo Festival della canzone è ormai archiviato la musica non si ferma. Anzi va in tour. Daai palchi disono in tanti gli artisti che vedremo in concerto nelle due regioni, mentre anche su Spotify i brani reduci dalla competizione canora hanno totalizzato quasi 130 milioni di ascolti, con un aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. Fra le curiosità rileviamo che sulla stessa piattaforma Simone Cristicchi e Lucio Corsi hanno decuplicato grazie al festival il numero dei loro ascoltatori. Ma torniamonuovetosco–umbre che, grazie all’effetto, saranno sicuramente premiate dal calore del pubblico, che certamente non mancherà di dimostrare il suo entusiasmo per i suoi vari beniamini festivalieri. Il primo ad arrivare in zona è il carrarino Francesco Gabbani, che ha appena pubblicato "Dalla tua parte", il suo sesto album di inediti e con il suo Dalla tua parte – Tour 2025 sarà il 15 marzo al Mandela Forum di Firenze, il 4 aprile al PalaTerni di Terni, il 9 luglio in Piazza Duomo a Pistoia e il 7 novembre al Modigliani Forum di Livorno.