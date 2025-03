Ilrestodelcarlino.it - In mostra i volti e le storie delle donne di Sarnano

Domani in occasione della festa della donna alle 17 al loggiato di via Roma (galleria Mariotti) sarà inaugurata ladidi vita e lavoro" con gli scatti di Marta Giovannini. È il regalo di quest’ultima, titolare della cartoleria Il Fantabosco, con la passione per la fotografia, alle sue concittadine. Gli anni passati aveva pensato a piccoli omaggi. Ma questa volta ha voluto dare vita a qualcosa di speciale. Subito dopo l’Epifania ha lanciato su Facebook e Instagram questa iniziativa: ogni giorno racconta la storia di una sarnanese, abbinata a una foto. Da qui è nata l’esposizione. Cento foto, per oltre centosessanta protagoniste. "Questanasce come un omaggio alledi, per celebrare la loro forza, il loro impegno e il valore unico che portano nella vita di tutti i giorni – dice Marta Giovannini (nella foto) –.