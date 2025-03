Ilrestodelcarlino.it - Mercadini e la storia dell’atomica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, è in programma "Little Boy.incredibile e vera della bomba atomica", con Roberto(foto), accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Dario Giovannini. "Little boy", alla lettera "ragazzino", è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Con un sarcasmo atroce, si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160.000 vittime. Questaè tutta così, dall’inizio alla fine: cioè dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Ovvero piena di estremi che si toccano: piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna.