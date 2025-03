Ilrestodelcarlino.it - Monchio, rubata la lapide che ricorda Rolando Rivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Palagano è statalacheil beato, posta nel boschetto alle Piane dove il giovane seminarista di San Valentino di Castellarano fu ucciso il 13 aprile 1945. L’aveva eretta suo padre. Se ne è accorta una parrocchiana e in paese si è levata un’ondata di sdegno e di condanna per questo incomprensibile atto. Ieri, il parroco ha esposto denuncia ai carabinieri contro ignoti. Il furto potrebbe essere stato compiuto anche qualche tempo fa. Il luogo era coperto dalla neve che si è sciolta di recente e potrebbe essere stato compiuto da più persone poiché ladi marmo e per asportarla occorre forza. Proprio in questo periodo, asi sta lavorando per preparare la cerimonia per l’ottantesimo anniversario del martirio che ricorre appunto il 13 aprile prossimo.