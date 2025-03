Quotidiano.net - Quelle strade di... carta. Libri, un mese ricco. Ce n’è per tutti i gusti

di Maurizio CostanzoSono tante lediche portano in Toscana. Questo infatti è unin cui isono protagonisti e le presentazioni dei volumi davvero numerose. Ce n’è peri generi letterari in questi appuntamenti in cui approfondire e conoscere nuove storie direttamente dalla voce degli autori. Oggi alle 18.30 ad esempio Luca Calvani, fresco di ’Grande Fratello’, sarà alla libreria Giunti Odeon di Firenze per la presentazione del libro ‘Cavoli&Merende. Ricette e consigli per quattro stagioni’ pubblicato da EDT. Quello scritto dall’attore e regista pratese è una sorta di viaggio nella sua vita, dove le pietanze diventano il mezzo con cui raccontare affetti, viaggi, ricordi e anche luoghi. E ammette che tra i 77 piatti che ha deciso di inserire, quelli che lo raccontano meglio sono "la minestra di pane perché racconta la mia infanzia e le mie origini pratesi, e i cavolini in glassa di miso".