Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia . Il pm dei minori di Brescia chiede trent’anni per Toffaloni

per avere messo la bomba in. Il massimopena prevista dalla giustizia penalele, secondo cui è inapplicabile l’ergastolo. Anche a ex minorenni, che oggi sfiorano i 68 anni. Dopo una requisitoria di due ore e il deposito di una memoria, la pm Caty Bressanelli ha tirato le somme e chiesto la condanna di Marco, l’ex ordinovista veronese da tempo cittadino elvetico a nome di Franco Maria Muller, uno dei presunti esecutori materiali, a processo appunto davanti al tribunale dei. Il 28 maggio 1974 “Tomaten“, come era soprannominato per i frequenti rossori in viso dovuti al temperamento “fumantino“, aveva 16 anni. Contro di lui, che mai si è presentato in aula, nemmeno in presenza di un accompagnamento coatto disposto dal presidente Federico Allegri - cui le autorità elvetiche non hanno dato corso essendo in Svizzera il reato diprescritto, e ritenendo impraticabile l’estradizione - la procura ritiene di avere "riscontri formidabili".