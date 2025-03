Ilrestodelcarlino.it - Carambola con auto ribaltate. Tre feriti gravi e viabilità in tilt

Un grave incidente si è verificato ieri, in serata, sulla Nazionale per Carpi tra Ganaceto e Appalto di Soliera. Tre mezzi sono rimasti coinvolti nella, uno schianto violentissimo con un’finita ’sottosopra’ nel fossato a bordo strada e un’altra ribaltata. Il primo bilancio parlava ieri sera di treincondizioni, un uomo e due donne. Mezzi distrutti nell’impatto: sul posto sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per deviare la circolazione consentendo i soccorsi. Traffico insu un’arteria strategica per il territorio. Quasi in conteporanea, altra emergenza a Castelnuovo Rangone che ha visto impegnati sempre i pompieri con ricadute, anche in questo caso, sulla. Il Comune di Castelnuovo, infatti, sui social ha invitato a scegliere percorsi alternativi a causa di un rogo che ha interessato un fienile a Cavidole, in via Settecani.