LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer vuole sbloccarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellain programma a(Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo 2024-di. Le donne tornano in gara dopo la pausa post Mondiali. Grande attesa per il duello Lou Jeanmonnot-Franziska Preuss in ottica sfera di cristallo, con l’Italia che proverà a ritagliarsi un suo spazio in questa gara dopo i riscontri positivi visti nella kermesse iridata di Lenzerheide.Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot saranno le due atlete più attese quest’oggi. La tedesca comanda la classifica generale con un totale di 879 punti: 98 le lunghezze di margine sulla transalpina, che per forza di cose deve centrare un gran risultato per rimarginare il più possibile il distacco dalla leader.