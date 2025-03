Ilrestodelcarlino.it - La carica dei cortometraggi al Movievalley Fest

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cesare CorbelliDomani è in programma la tappa reggiana della tredicesima edizione del, unival da oltre 3.000provenienti da ogni continente. Un inedito visto che finora la kermesse si era tenuta solo a Bologna e il cartellone preannuncia un appuntamento davvero accattivante quanto attuale. Musica e attorialità, poi cinema conpremiati e talk show con ospiti preparatissimi e interessanti, racconteranno il cambiamento climatico, aggregando arti e cultura, immagini e riflessioni, il tutto in un ritmato e coinvolgente evento che si svilupperà in due parti, matinèe e serata, nell’Aula Magna dell’Università di Reggio. L’evento è ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti e ha il patrocinio del Comune di Reggio, della Provincia, del Comune di Castelnovo ne’ Monti, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e del Rotary Club Reggio Emilia.