Cdp rinnova l’alleanza con Regioni e Finanziarie

È un "patto antico" quello tra Cassa depositi e prestiti e leche sicon l’obiettivo di superare, nei prossimi tre anni, gli 1,5 miliardi di euro di risorse mobilitati da Cdp a favore delle istituzioni regionali tra il 2022 e il 2024. "La Cassa è al fianco delledal tempo in cui sono nate", ha ricordato il presidente Giovanni Gorno Tempini aprendo "Oggi, per l’Italia del futuro", il terzo incontro annuale per lo sviluppo sostenibile regionale. Tanto più in un periodo "delicato" per gli sviluppi geopolitici e finanziari come quello attuale, dove "i vincoli finanziari tornano ad essere più importanti di quanto successo nel post Covid". "Noi siamo disponibili a finanziare, e non c’è un limite verso l’alto", ha spiegato l’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco.