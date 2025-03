Quotidiano.net - Torna ’Lucca Gustosa’. Un palcoscenico di sapori e tradizioni

di Giulia PreteMasterclass con esperti del settore, show cooking, spettacoli teatrali, mercati di prodotti tipici e molto altro. Dal 14 al 16 marzo, l’evento enogastronomico che, dopo il successo delle prime due edizioni, trasformerà di nuovo il centro storico di Lucca in undie cultura culinaria. Quest’anno anche una grande novità: la manifestazione si consacra, infatti, con la prestigiosa co-organizzazione di Peppone Calabrese, noto conduttore televisivo di Linea Verde, nonché apprezzato critico enogastronomico. La manifestazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale con il coordinamento degli assessori Remo Santini e Paola Granucci, si aprirà ufficialmente venerdì 14 marzo alle 18.30 a Villa Bottini. Ma le novità non finiscono qui: nelle piazze principali della città anche i mercati contadini e le botteghe di paese per promuovere la vendita dei prodotti tipici, tra cui i celebri tordelli lucchesi, che non saranno gli unici protagonisti: in piazzale Don Baroni e in piazza Guidiccioni, infatti, tre giorni di street food con cibi pugliesi, sardi, siciliani e piemontesi.