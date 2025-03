Lanazione.it - Festa della donna, la giornata di prevenzione: screening gratuiti

Un modo importante e molto particolare per omaggiare il mondo femminile nei giorni in cui si celebra in tutto il mondo lainternazionale dei diritti delle donne. L’idea è dell’amministrazione comunale di Piancastagnaio insieme alla Confraternita di Misericordia del paese in collaborazione con la Lega Italiana Tumori che sarà presente nei due importanti incontri pubblici che si svolgeranno l’11 marzo e 22 marzo sul tema “ La libertà di essere”, ossia ladidei tumori al seno, alle 17, 30 dell’11 marzo con la conferenzadottoressa Luciana Biscari presso la saletta MartiriResistenza presso il Palazzo Comunale) e “ Amiamoci” ,diin collaborazione con la Lilt ai giardini pubblici Nasini sabato 22 marzo dove le donne potranno sottoporsi a visite ed esami anche con l’ aiutodiagnosi per immagini.