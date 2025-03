Ilrestodelcarlino.it - Cattolica e Gabicce Mare insieme per sistemare il ponte sul Tavollo

mobile pedonale sul: i Comuni disi sono accordati sul piano di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. "Un piano che abbiamo condiviso anche con gran parte degli operatori economici dell’area, in particolare quelli della zona portuale, in un incontro convocato dal Comune die avvenuto in data 5 marzo – spiegano le sindache Franca Foronchi die Marila Girolomoni dicon i nostri tecnici Gaddi e Bonini, rispettivamente per le due amministrazioni comunali, abbiamo illustrato gli interventi da eseguire e deciso che il cronoprogramma sarà stabilito in condivisone con gli operatori economici in modo tale che i lavori siano eseguiti tenendo conto delle diverse esigenze. Si tratta di una manutenzione che garantirà sicurezza alper gli anni a venire.