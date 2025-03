Digital-news.it - L'Arte della Gioia: Modesta protagonista dei nuovi episodi in esclusiva su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

La scoperta di una libertà nuova e inebriante guida i prossimi passi di(Tecla Insolia) nei, terzo e quarto,nuova serie Sky Original diretta da Valeria Golino L’, liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). Isaranno disponibili da domani insu Sky e in streaming su NOWNel nuovo appuntamento con la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film,si abitua facilmente alla nuova vita fuori dal convento, accolta nella meravigliosa villaPrincipessa Brandiforti. Circondata dalla ricchezza, dalla bellezza, esaltata da una ritrovata libertà, non riesce più ad accettare il ritorno a una vita ecclesiastica. Neicapitoliserieinizierà a combattere per ottenere quello che vuole, per ritagliarsi la sua pdi, ma sarà costretta a scendere a compromessi.