Ilgiorno.it - Favole dei nonni per tutti. I ricordi diventano magici e si ascoltano in podcast

"Ai margini di un bel campo di ulivi, proprio al centro di una radura, sorgeva una casa di mattoni, dal tetto rosso. In questa casa, dalla quale si vedeva il bel paesino di fronte, viveva una famiglia, composta dai genitori, una bambina e due fratelli maggiori. Maria era una bambina allegra e gentile". A raccontare la favola di “Un amico a vapore“ è proprio Maria Minafra, che di anni oggi ne ha 92 ed è una delle ospiti dell’Rsa Anni Azzurri di Milano Navigli. È tra i protagonisti delper“.per bambini, tratte daidegli anziani, per non perdere un patrimonio preziosissimo, per valorizzare la loro memoria e per creare ponti tra grandi e piccini e occasioni di scambio tra le generazioni. Maria oggi è nonna di quattro nipoti e bisnonna: due settimane fa è nato il suo secondo bisnipote, Raphael.