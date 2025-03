Ilrestodelcarlino.it - Claudia Koll testimonial della giornata internazionale della Donna

Sarà l’attricelain programma domani in Piazza del Popolo. il Consorzio ‘Il Picchio’, in collaborazione con Assistenza 4.0 infatti, ha realizzato l’evento ‘La salute in piazza’ che prevede domani dalle 9 alle 17 la presenza di Camper Sanitari per offrire screening gratuiti e consulenze mirate alla salute e al benessere delle donne, con particolare attenzione alle persone più fragili o che vivono in zone periferiche. L’obiettivo è promuovere la prevenzione, l’inclusione e l’accesso alle cure, raggiungendo anche le aree più isolate del territorio. Ad affiancare laci sarà la bellissima ascolana Anastasia Lori, ed entrambe arricchiranno l’evento con interventi e testimonianze sulla prevenzione e sull’importanza di prendersi cura di sé.