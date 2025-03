Tvplay.it - Cassano attacca Juventus e Milan: stoccata pazzesca

L’attacco di Antonio, quando si avvicina il finale della stagione sportiva sia in Serie A che nelle competizioni internazionali.L’Inter ha vinto all’andata degli ottavi di finale di Champions League al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord. Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno apposto le necessarie firme sul match per rendere più agevole, almeno su carta, il ritorno che sarà a San Siro. Restano impegnate in Europa League Roma e Lazio, mentre la Fiorentina si disimpegna in Conference League.(ANSA) – tvplay Boccone amaro, invece, quello che alcune settimane fa hanno digerito fra le altre, le quali sono state eliminate dalla corsa al trofeo continentale più ambito per mano di Feyenoord e PSV.