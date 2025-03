La Bce taglia ancora | tassi al 25% Ma l’export in calo frena la crescita

Quotidiano.net - La Bce taglia ancora: tassi al 2,5%. Ma l’export in calo frena la crescita

Leggi su Quotidiano.net

La Bce allenta la stretta monetaria. L’inflazione ora è sotto controllo, ma lae il taglio di ieri (25 punti base), che porta id’interesse al 2,50%, potrebbe essere l’ultimo per un lungo periodo. Anche perché, con la sesta riduzione del costo del denaro in otto mesi, si avvicina il livello ‘neutrale’ (fissato al 2%) e con questo si intensificano le divisioni nel board di Francoforte, con i ‘falchi’ che invitano alla prudenza. Possibile, dunque, una pausa sui tagli deial prossimo direttorio, che si terrà il 17 aprile. Interpellata su questa ipotesi, la presidente Christine Lagarde ha evitato di sbilanciarsi. Tanto più in questa fase di elevata incertezza, la Bce non intende vincolarsi a un percorso predeterminato sui. "Se i dati ci diranno che per raggiungere la destinazione la linea monetaria appropriata saràre lo faremo, se ci diranno che non è il caso allora non lo faremo e faremo una pausa.