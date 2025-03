Ilgiorno.it - A Palazzo Minoletti l’Academy dedicata alle nuove tecnologie

Leggi su Ilgiorno.it

Firmato l’accordo tra il Comune e Its Incom Academy, che definisce il recupero di, storico edificio che sarà sede di un centro innovativo per la formazione nel digitale e nelle. "Dopo anni di attesa, la città vedrà finalmente la riqualificazione di uno dei suoi edifici simbolo, che tornerà a essere un luogo vivo e pulsante, frequentato da studenti, aziende e professionisti" ha detto l’assessoreattività produttive Rocco Longobardi, che segue il progetto. "I lavori partiranno in primavera, con l’obiettivo di avviare le attività didattiche entro il 2026". Il progetto è parte dell’Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) “Gallarate in Lombardia ed Europa 2022“ e prevede un investimento complessivo di 14,9 milioni, di cui 3,9 stanziati dal Comune, 2 dalla Regione, 8,9 da Its Incom.