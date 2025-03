Ilrestodelcarlino.it - Truffatori intercettati dalla polstrada in A13

Si erano finti carabinieri per derubare un’anziana di seimila euro ed erano scappati. Due soggetti, italiani sulla quarantina e pluripregiudicati, sono stati fermatiPolizia Stradale della sottosezione di Altedo e denunciati per truffa aggravata. Nel pomeriggio del 4 marzo una pattuglia dellaha rintracciato, all’altezza del casello di Bologna Interporto dell’A13, un’auto segnalata poco primacentrale operativa autostradale di Casalecchio. La nota di ricerca diramatacentrale riguardava due persone che un paio d’ore prima si erano presentati a casa di un’anziana, residente in provincia di Vicenza, spacciandosi per carabinieri, asserendo di avere arrestato il figlio che aveva immediato bisogno di denaro per pagare le spese legali, convincendo la signora a consegnare ai due oltre 6mila euro in contanti e gli effetti personali in oro.