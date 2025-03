Quotidiano.net - Escrementi nel cantiere del memoriale Shoah

sui lucchetti e una testa di maiale grondante sangue. è il macabro ritrovamento fatto ieri, ad ora di pranzo, dal custode delper il nuovodella, in via Alessandro Torlonia a Roma. La rivendicazione sono dei volantini pro-Palestina (Fermare il genocidio a Gaza) e delle scritte in vernice rossa. Frasi come "Assassini infami" e "Oggi 45mila morti". Tanti i commenti indignati sull’episodio da parte della politica e delle istituzioni. A cominciare dal governatore del Lazio, Francesco Rocca, e dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che avverte: "Roma è contro l’antisemitismo". L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che fu promotore dell’iniziativa, parla "da privato cittadino", per dire che quell’atto è "indegno e deprecabile". L’azzurro Maurizio Gasparri parla di "antisemitismo che riaffiora", Raffaella Paita (Italia Viva) e Filippo Sensi (Pd) parlano entrambi di "indegna profanazione".