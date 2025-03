Ilrestodelcarlino.it - Mappe e pannelli interattivi alla scoperta della città d’arte

Nel centro di Cesenatico è stato realizzato un percorso, per consentire di scoprire i luoghi più interessanti e caratteristici. Sfruttando i 200mila euro ottenuti dal Bando Borghi, il Comune ha commissionato ed istto dei nuovi. Il disegnomappa intende richiamare la veduta realizzata da Leonardo da Vinci nel sopralluogo del 6 settembre 1502, indicando però i punti di interesse e la geografiaCesenatico attuale. Oltre ai cartelli è presente anche una segnaletica posta su alcuni edifici storici e di interesse culturale, che si integra con i contenuti multimediali scaricabili via QRCode e con quelli dei Testimoni dell’arte. Sono stati collocati anche alcuni cartelli segnaletici con lo scopo di indicare la direzione per raggiungere luoghi importanti. Cesenatico si caratterizza così sempre più anche come "piccola".