Quotidiano.net - Crisi in Ucraina: Ministro cinese Wang Yi invoca una pace giusta e duratura

Leggi su Quotidiano.net

Per risolvere la "in" è necessario raggiungere "unaaccettabile da tutte le parti". E' l'appello lanciato daldegli EsteriYi, ricordando che Pechino "dall'inizio dellaha sollecitato una soluzione attraverso il dialogo e i negoziati. A tre anni dallo scoppio dellatutte le parti dovrebbero trarre la lezione che la sicurezza di ognuno debba essere neutrale e non a danno di alcuni Paesi. Deve essere sostenibile e trattare tutte le parti in modo paritario". A prescindere dalle evoluzioni degli scenari internazionali, "le relazioni solide tra Cina e Russia" e il loro "ampio e strategico coordinamento non è destinato a cambiare", ha detto poinel corso di una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo rispondendo a una domanda sui possibili effetti per i legami tra Pechino e Mosca con il dialogo ripartito tra Usa e Russia.