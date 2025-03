Ilgiorno.it - Scoppia un incendio dalla canna fumaria. Danni ingenti alla villetta, nessun ferito

Attimi di paura ieri mattina, quando un violentoè divampato in unadi via Virgiliana, sollevando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, improvvise e aggressive, hanno avvolto l’abitazione, richiamando sul posto i vigili del fuoco. Fortunatamentea persona è rimasta ferita, ma isono. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal malfunzionamento della. Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di spegnimento, la polizia locale ha interdetto l’accessozona per tutta la durata dell’intervento. A seguito delle verifiche tecniche, l’immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Restano da chiarire eventuali responsabilità. C.S.