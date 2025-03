Ilgiorno.it - Extraolimpici, storie indimenticabili oltre i confini dello sport

Leggi su Ilgiorno.it

C’è Nadia Com?neci ai Giochi Olimpici di Montréal del 1976; si vede Kee Chung Sohn sul gradino più alto del podio ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936. Sono alcuni degli scatti di “Extraolimpico“, la mostra-evento che racconta la dimensione più straordinaria degliolimpici. Sarà aperta dal 14 al 16 marzo negli ex-spogliatoi del Centro Balneare Romano, in via Ampère 20 a Milano. Alla regia cinquanta studenti di Architettura del Politecnico di Milano che con i loro docenti del Laboratorio di Interni e Allestimento hanno curato e progettato la mostra, frutto di una ricerca realizzata dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e da Nolostand (società del gruppo Fiera Milano) con il supporto logistico di Milano. Due le sezioni: la prima conta sette installazioni al centro dell’ex spogliatoio, ciascuna esplora criticamente un tema Extraolimpico attraverso il racconto, la rappresentazione o la messa in scena di temi come i diritti civili, il doping, le cerimonie inaugurali, i simboli, le architetture e infrastruttureive, le proteste politiche e la forza comunicativa dei riti e degli allestimenti.