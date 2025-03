Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 marzo: fortuna per la Vergine, voglia di esplorare per il Sagittario

Ecco l’diFox per venerdì 72025! Siamo giunti al primo venerdì die l’atmosfera astrologica si fa sempre più intensa. Questo periodo dell’anno è caratterizzato da una fortedi rinnovamento e cambiamento: molti segni stanno cercando di capire quale direzione prendere, sia sul piano lavorativo che sentimentale. Alcuni sentiranno il bisogno di maggiore sicurezza, mentre altri saranno spinti a seguire l’istinto e buttarsi in nuove avventure.diFox, per venerdì 72025, segno per segnola Luna si trova in una posizione interessante, favorendo l’intuito e la sensibilità. Mercurio continua il suo transito e porta maggiore chiarezza nelle comunicazioni, rendendo questa giornata ideale per prendere decisioni importanti. Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale.