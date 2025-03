Ilrestodelcarlino.it - Scuola di politica: prende il via “Sfera“

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto esaurito per ““, la nuovadidell’Università di Urbino creata da LaPolis, il laboratorio di studi politici e sociali ideato da Ilvo Diamanti e Nando Pagnoncelli, che saranno anche i protagonisti del primo incontro in presenza di oggi pomeriggio, incentrato sul ruolo dei sondaggi all’interno del dibattito pubblico in Italia. La winter school proseguirà poi per tutta la primavera per gli oltre trenta iscritti. Una novità di quest’anno che però è sulle orme di una lunga tradizione: "è un corso di formazione – spiegano i direttori Fabio Bordignon e Luigi Ceccarini, docenti Uniurb – che raccoglie l’eredità di attività che LaPolis porta avanti da tempo. Abbiamo pensato, assieme a Diamanti e Pagnoncelli, di organizzare questa nuova winter school per fornire competenze utili alla gestione delle organizzazioni politiche di vario tipo e su vari livelli.