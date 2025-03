Ilgiorno.it - Cernusco corre la Zac Run: "Tutto merito di Zacchetti"

Zac Run, una corsa di tre chilometri per tutti, e l’intitolazione del Centro sportivo di via Buonarroti a Ermanno. Sono i primi appuntamenti diCapitale europea dello Sport inclusivo e del Volontariato 2025. Si comincia domani alle 9.30 all’oratorio Paolo VI e non poteva che essere così. Fu proprio il sindaco scomparso nel luglio scorso dopo un tumore a credere nel progetto. La decisione di dedicargli una struttura fu presa dal consiglio comunale a ottobre, nel pubblico, ad assistere alla seduta, anche la moglie Anna e il figlio Matteo. La scelta dell’omaggio "per sempre" era sembrata a tutti la più adatta, il primo cittadino è stato anche assessore allo Sport e a quella delega ha sempre tenuto molto. Ciclista appassionato amavare, giocare a calcio, a basket con i ragazzi.