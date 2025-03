Lanazione.it - Emozioni sportive a Carrarafiere. Oltre 600 schermitori in pedana. Tra olimpionici e grandi nomi

di Daniele Rosi Numeri importanti quelli previsti questo fine settimana ai padiglioni diin occasione della seconda prova nazionale assoluti di spada. Saranno quasi 600 gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia: 213 nella categoria spada femminile e 362 per la spada maschile, che per tutta la giornata di domani e domenica si sfideranno innel padiglione D di via Maestri del Marmo. Domani sarà dedicato alla spada femminile, mentre domenica per gli uomini. L’inizio delle gare, a ingresso libero, è previsto per le 9. Si tratta di una competizione di alto livello, vista anche la partecipazione di atleti olimpici e medagliati che prenderanno parte alle gare. Sarà ad esempio presente Rossella Fiamingo, plurimedagliata olimpica e oro alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024.