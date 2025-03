Ilgiorno.it - Esplosione in campeggio. Ferita una turista tedesca

Leggi su Ilgiorno.it

Momenti di grande paura ieri mattina poco dopo le sette in undi Marone, in riva al lago. Unha svegliato il Camping “Villaggio Turistico Breda“ di via Cristini 11: una struttura attrezzata sia con aree sosta, sia con bungalow. Una donna è rimasta. È stato all’interno di uno dei bungalow che si è verificata un’e una 67enneè finita all’ospedale. Un’altra abitazione è rimasta parzialmente lesionata e una famiglia è stata sfollata. Ad assistere alle operazioni di soccorso sono stati tanti maronesi e passanti, richiamati dallo scoppio e dal fumo che si è sprigionato poco dopo. Intanto il bungalow è stato sottoposto a sequestro in attesa di capire cosa sia accaduto esattamente. Sembra che la piccola abitazione turistica, appena occupata dalla signora, arrivata sul Sebino da qualche giorno, si sia saturata del gas di una bombola che alimenta la cucina.