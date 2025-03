Lanazione.it - Una biblioteca per bambini con disabilità

Oggi alle ore 17 nella la Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena e nel contesto del Festival del Libro, si terrà un convegno su Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) a cura di Nadia Sensi coordinatrice di "The @utism helper - zona Casentino" ovvero lo sportello autismo attivo in Casentino. Insieme allo Sportello Autismo ci saranno anche Amicarete, Fondazione Riconoscersi e Associazione Crescere. Il convegno sarà incentrato sulla Caa la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un approccio dai vari volti, ma dallo scopo univoco di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale. La Caa è tutto l’insieme di strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente.