Ilrestodelcarlino.it - "Ponte chiuso, come farà chi deve partorire d’urgenza?"

Il passare dei giorni dalla chiusura del viadotto sul Rio Torto complica la vita delle popolazioni del Frignano. Mentre si attende che Anas termini con i propri tecnici le verifiche sulla tenuta, stabilità e sicurezza dell’impalcato del, che ha una luce di 50 metri dal torrente, acquista sempre più credito la convinzione che i disagi proseguiranno ben oltre la data del 28 marzo. Certezze non se ne hanno, ma il protrarsi delle complesse verifiche ed i successivi lavori, che dovranno essere inevitabilmente approntati per metterlo in condizioni di sopportare lo stress veicolare dei circa 15mila mezzi a due e quattro ruote e dei mezzi pesanti che vi transitano sopra, richiederanno tempi di realizzazione molto superiori ai 30 giorni inizialmente ipotizzati. Forse oggi Anassapere qualcosa sugli accertamenti in corso.